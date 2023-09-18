Нацгвардійці захоплюють ворожу позицію на напрямку Новопрокопівка-Вербове в Запорізькій області: "Добивай суку!". ВIДЕО

Бійці 15-ї бригади "Кара-Даг" Нацгвардії України захопили ворожі позиції на напрямку Новопрокопівка-Вербове в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти бою з окупантами. У одного із ліквідованих окупантів нацгвардійці знайшли портрет Путіна.

"Бійці 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Кара-Даг" захоплюють позиції противника на напрямку Новопрокопівка-Вербове в Запорізькій області. Окрім безпосередньої боротьби з ворогом, нашим воїнам доводиться стримувати блювотний рефлекс від несподіваних знахідок в окопах загарбників у вигляді портрета Путіна. Важко, крок за кроком наші захисники продовжують звільняти нашу землю від окупантів", - йдеться у коментарі до відеозапису.

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