Бійці йдуть вперед через всіяну трупами лісосмугу: "Тут і наші є. Це сіра зона. Евакуація неможлива. Не передати відчуття, коли забрати тіло побратима немає змоги". ВIДЕО

Боєць 93-ї ОМБр на своїй сторінці у телеграмі опублікував відеозапис, на якому зафільмовані дев’ять хвилин буденної роботи піхотинця на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, весь час український воїн йде скошеною снарядами та кулями лісосмугою, яка усіяна трупами окупантів. Боєць каже, що серед убитих є й тіла українських воїнів, але евакуювати їх поки що неможливо. Адже це сіра зона і до найближчої точки евакуації близько семи кілометрів.

"Так, 9 хвилин відео, але дійсно побачити це все і приділіть свій час. Це потрібно, оскільки дорога життя чи смерті цього варта. Так це наша робота. Так, коли ти не тут і не бачиш - не розумієш. Так важко, ні, не фізично, а морально - бачити це все і робити і йти далі скільки треба. Це те, що можу показати для очей - далі було темно і вже там наші стоять... Все добре. Роботу зробили", - пише боєць у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожі БПЛА за допомогою ЗРК Стріла-10. ВIДЕО