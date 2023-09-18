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Справжній екоцид: Каховське водосховище через три місяці після теракту. ВIДЕО

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Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС 6 червня, призвівши до одних з найбільших екологічних та економічних катастроф в Україні. Після руйнування ГЕС на місці, де колись було водосховище, тепер ростуть бур’яни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому показано, як виглядає Каховське водосховище через 3 місяці після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила 35-40% запасів прісної води, - "Укргідроенерго"

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Топ коментарі

  • Viden
    каміння- це берегове укріплення було! а сховище заросте за рік і буде як в 50-х роках-степ
  • Роман Дузінкевич
    Що за маячня? Хіба не зрозуміло, що це каміння насипане виключно вздовж колишньої берегової лінії?
  • Bob Fayn
    хто..хто знімав? Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
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