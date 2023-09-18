Справжній екоцид: Каховське водосховище через три місяці після теракту. ВIДЕО

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС 6 червня, призвівши до одних з найбільших екологічних та економічних катастроф в Україні. Після руйнування ГЕС на місці, де колись було водосховище, тепер ростуть бур’яни.