Справжній екоцид: Каховське водосховище через три місяці після теракту. ВIДЕО
18 50746
Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС 6 червня, призвівши до одних з найбільших екологічних та економічних катастроф в Україні. Після руйнування ГЕС на місці, де колись було водосховище, тепер ростуть бур’яни.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому показано, як виглядає Каховське водосховище через 3 місяці після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, передає Цензор.НЕТ.