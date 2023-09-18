Окупанти розмріялися у пропагандистському ролику Кремля: "Квартиру куплю на Печерске", - "А я в Одессу рвану". ВIДЕО
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У тимчасово окупованому Криму росіяни транслюють ролик із закликом вступати на контрактну службу до армії Російської Федерації. У ролику відтворено нібито розмову двох російських окупантів, які розмірковують про майбутнє після "перемоги" Росії у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Ти випадково не знаєш, де "Печерські холми" у Києві?" - Запитує один із співрозмовників. "Це центр. У мене там тітка живе. Крутий район. А що? - уточнює другий. "Мрія у мене. Квартиру там хочу купити. Війна закінчиться, Київ повернем, сім'ю туди перевезу", - запевняє окупант. "А я до Одеси рвану, море люблю", - мріє інший.