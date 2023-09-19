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Окупанта придавило бетонною балкою після атаки ворожої позиції українським дроном-камікадзе. ВIДЕО

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Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили укріплену ворожу позицію та кількох окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе бійці опублікували у соцмережах.

"Знищення ворожої укріпленої позиції та піхоти противника дронами-камікадзе на Авдіївському напрямку. FPV-камікадзе групи аеророзвідки SOLOVEY (144 ОБ, 116 ОБр ТРО) обрав ідеальну траєкторію і влучив прямо всередину укріплення окупантів. Когось з російських військовослужбовців під час обвалу конструкції притиснуло бетонною балкою, а хтось, отримавши поранення і контузію, встиг вибратися на поверхню", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Какие то у них лица нерадостные. Без задора.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Там у них рекламный ролик вышел для контрактников - где они хотят купить квартиры на Печерске так вот им нужно такие ролики показывать
  • Andry Moon
    От і "квартіра на Печерську"...
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