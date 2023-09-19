Окупанта придавило бетонною балкою після атаки ворожої позиції українським дроном-камікадзе. ВIДЕО
22 82566
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили укріплену ворожу позицію та кількох окупантів на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе бійці опублікували у соцмережах.
"Знищення ворожої укріпленої позиції та піхоти противника дронами-камікадзе на Авдіївському напрямку. FPV-камікадзе групи аеророзвідки SOLOVEY (144 ОБ, 116 ОБр ТРО) обрав ідеальну траєкторію і влучив прямо всередину укріплення окупантів. Когось з російських військовослужбовців під час обвалу конструкції притиснуло бетонною балкою, а хтось, отримавши поранення і контузію, встиг вибратися на поверхню", - йдеться у коментарі до відео.