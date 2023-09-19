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Артилеристи вгамували бойовий настрій штурмової групи окупантів: "Шо, суки-п#дараси, думали ми вас не бачимо! Все? Назад? А шо ж таке?". ВIДЕО

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Штурмова група російських окупантів спробували наблизитися до українських позицій поблизу Кліщіївки, але наступ був зірваний одним пострілом артилеристів ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом спроби наступу загарбників опублікований у соцмережах. На записі видно, що позиції ЗСУ намагалися штурмувати близько півтора десятка окупантів.

"Арта вгамувала пі#дарів, хотіли наступати біля Кліщіївки", - йдеться у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Свині йшли по кукурудзу, а попали на шашлики.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Не було другого снаряду -- шоб закріпити
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Поки Захисники України боронять Державу, «простий хлопчина з Кривого Рогу.. :> https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4076805.html

    Пильнуймо Україну !!
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