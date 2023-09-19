Артилеристи вгамували бойовий настрій штурмової групи окупантів: "Шо, суки-п#дараси, думали ми вас не бачимо! Все? Назад? А шо ж таке?". ВIДЕО

Штурмова група російських окупантів спробували наблизитися до українських позицій поблизу Кліщіївки, але наступ був зірваний одним пострілом артилеристів ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом спроби наступу загарбників опублікований у соцмережах. На записі видно, що позиції ЗСУ намагалися штурмувати близько півтора десятка окупантів.

"Арта вгамувала пі#дарів, хотіли наступати біля Кліщіївки", - йдеться у коментарі до відео.

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