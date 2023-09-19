Бійці 3-ї ОШБ захопили позиції окупантів поблизу Андріївки: "В бліндажі п#дар гнилий! Дуже гнилий! Фу, бл#дь, ну, тут і антисанітарія". ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ зачистили позиції окупантів поблизу Андріївки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою, фрагменти якого опубліковані у соцмережах, українські воїни ліквідували десятьох загарбників, а ще вісьмох - поранили.

"Зачистка підходів до Андріївки. Ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища. Але під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою штурмовики просувалися. Незгодних здатися ліквідували, а лісосмугу відбили: 10 окупантів - 200, і 8 - 300. Відпрацювали бійці 2-ї роти 2-го мехбату Третьої штурмової бригади", - йдеться у коментарі до відеозапису.

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