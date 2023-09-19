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Бійці 3-ї ОШБ захопили позиції окупантів поблизу Андріївки: "В бліндажі п#дар гнилий! Дуже гнилий! Фу, бл#дь, ну, тут і антисанітарія". ВIДЕО

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Бійці 3-ї ОШБ зачистили позиції окупантів поблизу Андріївки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою, фрагменти якого опубліковані у соцмережах, українські воїни ліквідували десятьох загарбників, а ще вісьмох - поранили.

"Зачистка підходів до Андріївки. Ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища. Але під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою штурмовики просувалися. Незгодних здатися ліквідували, а лісосмугу відбили: 10 окупантів - 200, і 8 - 300. Відпрацювали бійці 2-ї роти 2-го мехбату Третьої штурмової бригади", - йдеться у коментарі до відеозапису.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
    Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Божа
  • Василий Лещ 678565eb
    Внаслідок складної, багаторівневої операції воїнів світла, гарнізон православних окупантів міністра нападу РФ Сергія Хуже-нетовича Шойгу був оточений в українській Андріївці на Бахмутському напрямку, відрізаний від основних сил і від постачання *********** і, зрештою, демілітаризований.

    За дві доби Третя окрема штурмова бригада ЗСУ ліквідувала:

    - Начальника бригадної розвідки москвитян;

    - трьох комбатів «другий за чисельністю армії у світі»;

    - майже весь особовий склад 72 бригади, разом із офіцерами, денщиками, інструкторами, радниками, кухарями, та значну кількість техніки «визволителів».

    «Чмобики», які на пропозицію спецназу здатися, кинули свої автомати та підняли руки вгору - житимуть та будуть їсти на вечерю макарони у спецтаборі для військовополонених.

    Після цієї поразки американський Інститут вивчення війни назвав 72-й омсбр РФ «символ проблем російської армії». Військові аналітики нагадали, що військовослужбовці цієї бригади вже двічі зазнавали нищівних поразок під Харковом та Херсоном і нічого так і не зрозуміли.

  • Сірий
    В Мелітополь прилетіла бавовна
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