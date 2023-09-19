Патрульні дістають з-під завалів поранених після нічного обстрілу Львова. ВIДЕО

У мережі опубліковані перші кадри з місця удару окупантів по Львову дронами типу Shahed.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перші хвилини після обстрілу зафільмували бодікамери львівських патрульних, які разом з небайдужими громадянами врятували двох людей з-під завалів.

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"Сьогодні під час ранкової атаки на місто Львів патрульні 2-го батальйону одразу вирушили на місце вибуху, де під завалами опинилися люди. Існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було. Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік. Невдовзі їх вдалося вивільнити. 26-річного чоловіка шпиталізували. 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від шпиталізації. На жаль, є загиблий і ще один чоловік травмований. На місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів", - йдеться у коментарі до відеозапису..

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Як повідомлялося, уночі російська армія випустила у напрямку Львівської області 18 ударних дронів типу Shahed. Зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.