Воїни "Червоної калини" знищили ворожий бліндаж та відбили атаку окупантів. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку воїни знищили ворожий бліндаж. З одного пострілу бійців 14-ої штурмової бригади Національної гвардії "Червона калина" бліндаж російських окупантів розлетівся вщент. Крім того, в результаті точного влучання здетонував боєкомплект росіян, а бійці їхнього підрозділу почали тікати і залишати позиції.