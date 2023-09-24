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Сьогодні на Київщині попрощаються із кримським татарином, воїном 47 ОМБр Ільгаром Егамбердієвим, який загинув у бою біля Малої Токмачки. ФОТО

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Сьогодні, 24 вересня 2023 року, відбудеться похоронний обряд українського воїна, кримського татарина, молодшого сержанта Егамбердієва Ільгара, який загинув 8 червня 2023 року в бою з російськими варварами біля н.п. Мала Токмачка Запорізької області у складі підрозділу 47 окремої механізованої бригади.

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо всіх побратимів і друзів ЕГАМБЕРДІЄВА Ільгара прибути на 13.00 безпосередньо на мусульманський сектор цвинтаря за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка , вул. Миру 5", - зазначив він.

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Сьогодні на Київщині попрощаються із кримським татарином, воїном 47 ОМБр Ільгаром Егамбердієвим, який загинув у бою біля Малої Токмачки 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дякую тобі справжній син кримсько-татарського народу за захист України.Пам'ятаймо кожного героя...
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    R.I.P. Воїну !
    Герою Слава !

    співчутя рідним....

    Крим буде вільним від кацапів !
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
    Слава Нації!!!
    Смерть ворогам!!!
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