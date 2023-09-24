Сьогодні на Київщині попрощаються із кримським татарином, воїном 47 ОМБр Ільгаром Егамбердієвим, який загинув у бою біля Малої Токмачки. ФОТО

Сьогодні, 24 вересня 2023 року, відбудеться похоронний обряд українського воїна, кримського татарина, молодшого сержанта Егамбердієва Ільгара, який загинув 8 червня 2023 року в бою з російськими варварами біля н.п. Мала Токмачка Запорізької області у складі підрозділу 47 окремої механізованої бригади.