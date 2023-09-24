За цей тиждень маємо багато хороших оборонних рішень, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 вересня традиційно виступив із зверненням до українців.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі українського президента.
Зеленський зазначив: "Продуктивний був тиждень. Дуже. Маємо багато хороших оборонних та інших рішень.
Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання".