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Під час виступу Зеленського в парламенті Канади було вшановано 98-річного ветерана Ярослава Гунька, який боровся проти росіян. ВIДЕО

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Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри події поширені у соцмережах.

Зазначається, що канадійський парламент аплодував Ярославу Гуньку — 98-річному українцю, який воював проти росіян ще під час Другої світової війни.

Гунька воював у складі дивізії "Галичина", а згодом емігрував до Канади. Його вшанували під час виступу президента Зеленського у Канаді.

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Топ коментарі

  • Дід Василь
    В мене таке враження, що Канада це справжня Україна.
  • Олег Смуток 8713be8e
    Шана ветерану визвольних змагань!
  • Яр Холодний
    Марек! Не мели дурниць Не "підрозділи СС були визнані "злочинними", а "організація" Переслідувалися саме її члени - а "дивізійники" "Галичини" ними не були Просто вони організаційно підлягали командуванню Гімлера, котрий займався формуванням цих військових частин з представників "не німців" Тому вони іменувалися "Ваффен СС" ("зброя СС") Ти ж не називаєш Т-34 "комуністом" тому, що ним управляв член ВКП(б) ? Крім того - немало "дивізійників" пізніше пішли до УПА, де чесно воювали за УКраїну Ти польську "історію" Польщі нам в очі не тикай - поляки теж не "білі та пухнасті" Починаючи з часів Брестської унії Польща дивилася на Україну, як на колонію, а на українців - як на людей "другого гатунку" Саме тому українці не підтримували поляків у визвольній боротьбі "за нашу і вашу свободу" - проти царизму Бо ще пам"ятали сокири польських катів у Кодні Краще вже московська нагайка! Останній раз українці повірили полякам у 18-му Чим закінчилося? "Полонізацією", "осадництвом", "пацифікацією" та "Березою Картузькою" Тому протистояння УПА Армії Крайовій на Волині - лише "відкат" на довоєнні репресії поляків по відношенню до жителів Західної України Поляки самі собі ворогів створили, а потім "страшно обурювалися" - "а ми чим винуваті?!!!" Ви "клепаєте" на УПА - за "різню" на Волині А чим займався Ромуальд Райс -"Бурий" на Берестейщині? Адже там УПА не було! Це була Білорусь - а не Україна! Але Райс у вас - "герой"!А ми Лебедя(безпосереднього організатора "різні на Волині") практично не згадуємо І чомусь величезна польська діаспора у США навіть не писнула за весь післявоєнний період про те, що Лебедя требя притягти до відповідальності як "здрайцу" та воєнного злочинця А він до самої смерті жив у США І не ховався! Що це, як не "подвійні стандарти"?
    А тепер починай верещать про моє "польськоненависництво" Мені не звикать: я тут і "внуком НКВДиста" числився і "жидовською мордою (і одночасно - антисемітом) і "недобитим Бандерою" і "білорусофобом" (А - забув! Ще "армяноненавистником" і "врагом Азербайджана") А я просто стараюсь притримуваться об"єктивності В Писанні сказано - "Не сотвори собі кумира!" (для поклоніння) А ви собі "кумирів" сотворили і поклоняєтесь вами ж створеному
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