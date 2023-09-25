Під час виступу Зеленського в парламенті Канади було вшановано 98-річного ветерана Ярослава Гунька, який боровся проти росіян. ВIДЕО
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Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри події поширені у соцмережах.
Зазначається, що канадійський парламент аплодував Ярославу Гуньку — 98-річному українцю, який воював проти росіян ще під час Другої світової війни.
Гунька воював у складі дивізії "Галичина", а згодом емігрував до Канади. Його вшанували під час виступу президента Зеленського у Канаді.