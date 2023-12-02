Малюк розповів, як снайпери СБУ воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у документальному фільмі "Бахмут. Дорога життя" із документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".
"Наші Сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб утримати фортецю Бахмут. Разом із ними активно працював Центр спеціальних операцій "А" СБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку", — розповів голова СБУ.
Малюк додав, що більшість снайперів ЦСО "А" є чемпіонами світу зі снайпінгу.
"Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна і філігранна робота. Вони дістають топових негідників із реально великих дистанцій", — сказав Малюк.
За його словами, важливу роль у боях на Донеччині відіграли також FPV-дрони. Спецпризначенці СБУ одними з перших стали використовувати їх для бойової роботи, попередньо вдосконалюючи та адаптуючи під конкретні завдання.
Також голова СБУ наголосив, що одна з його груп за чотири бойові виходи повністю знищила 79 одиниць техніки.
"СБУ є лідером за кількістю знищеної бронетехніки з допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який вартує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, яка доводить ефективність дронів", — зазначив керівник СБУ.
Фільм "Бахмут. Дорога життя" випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО "А" СБУ Дмитра Каплунова і Дениса Волочаєва, також присвячений снайперу Олександру Вдовиченку, чиє імʼя навіки закарбовано в історії ЦСО "А", та вшановує памʼять всіх загиблих співробітників СБУ та воїнів Сил оборони, котрі віддали своє життя за свободу, незалежність і процвітання України.