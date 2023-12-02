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5 діб на позиції "Джміль": "Нам сказали, що ми зрадники і боягузи". ВIДЕО

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Андрій Хлопонін під час повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт захищати Україну. Чоловік став піхотинцем 26-го окремого стрілецького батальйону. Саме цей батальйон веде важкі бої біля села Степове північніше Авдіївки. Каналу "Бутусов плюс" Андрій мав розповісти про бої за позицію "Джміль" біля села Степове, однак воїн загинув у бою з окупантами. Справу, яку мав намір зробити загиблий герой - розповісти про свій підрозділ, виконав один із українських захисників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю нині із пораненим воїном 26-го окремого стрілецького батальйону опубліковане на ютуб-каналі "Бутусов Плюс".

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зрадники сидять в ОПі! А боягузи в 95кагалі!
  • Вадим Карапіщенко
    Тих хто так сказав потрібно було зібрати і відправити на позицію щоб показали приклад.
  • Олег Мінів 9fbcc52b
    Мабуть треба відстрілювати таких командирів, які є ворогами по суті своїй
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