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Російський офіцер автомобілем збив групу солдатів, які переходили дорогу. ВIДЕО

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Російський офіцер на автомобілі в’їхав у групу із 11 солдатів, які переходили трасу Петропавловськ-Камчатський — Єлізове в Росії. Шестеро людей потрапило у лікарню.

Відео з камери реєстратора машини опублікували російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що на авіабазі Єлізове поблизу Петропавловська-Камчатського базується 317-й окремий змішаний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії в складі Тихоокеанського флоту.

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Топ коментарі

  • Sergei M ce156981
    Страйк!
  • Янковенко Владислав 8cb9fc95
    Расстояние примерно 100 метров, хорошо видно светоотражающий жилет. Но рацкий афицер не снижая скорость давит врагов НАТО, видимо продолжая играть в боулинг на пьяной вечеринке, которую в кумаре покинул десять минут назад.
  • Yurka Gagarin
    300 это гораздо лучше чем 200,даже учитывая наплевательское отношение к данному контингенту в @идорашке оно забирает намного больше моторессурс у остальных орков....в данном случае пожизненное увечье это самая песня.
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