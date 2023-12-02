Російський офіцер автомобілем збив групу солдатів, які переходили дорогу. ВIДЕО

Російський офіцер на автомобілі в’їхав у групу із 11 солдатів, які переходили трасу Петропавловськ-Камчатський — Єлізове в Росії. Шестеро людей потрапило у лікарню.