Російський офіцер автомобілем збив групу солдатів, які переходили дорогу. ВIДЕО
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Російський офіцер на автомобілі в’їхав у групу із 11 солдатів, які переходили трасу Петропавловськ-Камчатський — Єлізове в Росії. Шестеро людей потрапило у лікарню.
Відео з камери реєстратора машини опублікували російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що на авіабазі Єлізове поблизу Петропавловська-Камчатського базується 317-й окремий змішаний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії в складі Тихоокеанського флоту.