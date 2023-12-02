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Воїни підрозділу "Terra" нищать FPV-дронами з термобаричними БК техніку й живу силу окупантів. ВIДЕО

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У ютубі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів підрозділу "Terra" під час штурму Андріївки на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни нищать техніку та піхоту окупантів  FPV-дронами-камікадзе з термобаричними БК та скидами.

"Воюємо на Бахмутському напрямку у складі 3 Окремої штурмової бригади. Закінчилася осінь, розпочалася зима, а ми – продовжуємо. Дякуємо всім тим, хто підтримує на цьому шляху! А ми розпочинаємо новий збір! Збираємо: 50 000 USD на 100 FPV-дронів камікадзе під Бахмут", - ідеться у відео.

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Топ коментарі

  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Буває)
  • Нина Карпенко
    Бійці підняли настрій...бо надто він у нас в тилу песимістичний...
    Наші сини тримають оборону,роблять все необхідне,щоб ворог не пройшов ні в одну шпаринку.
    Захисники спокійні та впевнені в собі.
    Віримо та підтримуємо ЗСУ!
  • pacerhard melina
    Это ты к тому, что надо было выложить в сеть видео, снятое вчера с координатами? Или к тому, что если зимой показывают зеленые листья, то все это фейк?
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