Воїни підрозділу "Terra" нищать FPV-дронами з термобаричними БК техніку й живу силу окупантів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни нищать техніку та піхоту окупантів FPV-дронами-камікадзе з термобаричними БК та скидами.
"Воюємо на Бахмутському напрямку у складі 3 Окремої штурмової бригади. Закінчилася осінь, розпочалася зима, а ми – продовжуємо. Дякуємо всім тим, хто підтримує на цьому шляху! А ми розпочинаємо новий збір! Збираємо: 50 000 USD на 100 FPV-дронів камікадзе під Бахмут", - ідеться у відео.
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