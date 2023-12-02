Українські захисники нищать російських загарбників на трофейних танках Т-72Б3. ВIДЕО

Трофейні російські танки Т-72Б3 активно використовують українські захисники у боях з окупантами на фронті. Один із екіпажів зафільмував, який вигляд має машина зсередини. На опублікованих кадрах можна побачити роботу тепловізійного прицілу "Сосна-У". Через нього видно, що попереду їде ще один трофейний Т-72Б3.