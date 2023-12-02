Українські захисники нищать російських загарбників на трофейних танках Т-72Б3. ВIДЕО
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Трофейні російські танки Т-72Б3 активно використовують українські захисники у боях з окупантами на фронті. Один із екіпажів зафільмував, який вигляд має машина зсередини. На опублікованих кадрах можна побачити роботу тепловізійного прицілу "Сосна-У". Через нього видно, що попереду їде ще один трофейний Т-72Б3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також на відео можна побачити роботу пульта ПК 72-1с, який вважається одним із найцінніших покращень у модифікованих Т-72Б3.