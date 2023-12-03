Бійці 93-ї бригади провели серію успішних ударів по ворогу в районі Кліщіївки. ВIДЕО

В районі Кліщіївки воїни 93-ї бригади працюють, аби ліквідувати ворога до того, як групи військових РФ зможуть наблизитися до позицій українських захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, відео, де зафіксовано кілька влучних ударів бійці опублікували в мережі YouTube.

Окупаційні війська дедалі частіше стали переходити до тактики "м’ясних штурмів". Дуже важливо тримати особовий склад загарбників на відстані. Для знищення живої сили окупантів в районі Кліщіївки воїни 93-ї бригади застосовують касетні боєприпаси, FPV-дрони та міномети.

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