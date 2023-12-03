Я дякую всім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Я дякую всім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки. Я дякую всім, хто працює саме заради незмінної, постійної, реальної підтримки. Дякую всім, хто розуміє, як це важливо, щоб наші люди у прифронтових районах та на тимчасово окупованій території відчували, що Україна про них пам’ятає. Пам’ятає й не залишить на знищення ворогу. Я дякую всім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергію на суперечки. Хто працює заради державних інтересів. Хто лікує і рятує. Хто вчить дітей і дійсно дбає про інтереси своїх громад. Хто виробляє зброю, снаряди для наших хлопців. Хто організовує волонтерські збори і попри все допомагає конкретним підрозділам.

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Я дякую всім, хто тренує наших воїнів – і тут, в Україні, і в країнах-партнерах. Кожна така тренувальна місія – це конкретний внесок у перемогу, яка буде. Обов’язково. Якщо не просто в неї вірити. Якщо не просто чекати перемоги від воїнів. А якщо кожного дня робити все від тебе особисто залежне, щоб Україна стала сильнішою і щоб наших спільних можливостей стало більше".

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