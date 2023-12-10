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У гуртожитку на Львівщині жорстоко побили першокурсників. Поліція розпочала кримінальне провадження. ВIДЕО

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За фактом побиття першокурсників одного з училищ на Львівщині розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

"8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для нанесення ударів старшокурсники використовували боксерську рукавицю", - йдеться у повідомленні.

Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, подія сталась у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл району.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Усі учасники події встановлені. Досудове розслідування триває.

З потерпілими працюють психологи.

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Топ коментарі

  • alexey prus
    чекаємо на посвячення старшокурсників у штурмові бригади
  • Дима Л 48527cef
    коли я вчився у 90 у нас в гуртожитку ніякої дідівщини не могло бути

    навпаки у ті голодні часи завджи можна було зайняти пару картоплин чи буряка для борща у будь-кого з хлопців чи дівчат без винятку

    то був гуртожиток 14 кпі у київі
    то що тими мудаками не так?
    це кацапізм- ******* молодших студентів чи солдат
  • Сергій Хоменко 6860486c
    Яб на місці батьків першокурсників, приїхав і повідбивав голови старшокурсникам та їх батькам уродам виховаших таку наволоч. Гірше русаків
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