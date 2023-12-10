Після провального штурму під Авдіївкою поле бою засіяне трупами: "Пи#дец, что осталось от нас! Сколько же тут полегло!". ВIДЕО
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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів, що валяються на російській позиції. Російський військовослужбовець зафільмував місце провального штурму своїх товаришів по службі під Авдіївкою. За словами окупанта серед усього підрозділу вижив лише він.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробив один із уцілілих загарбників. На кадрах можна розгледіти тіла окупантів, які валяються серед амуніції та зброї.
"Я весь розірваний. Пи#дец що залишилося від нас! Скільки ж тут полегло!", - каже росіянин.