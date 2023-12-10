Партія фур залізницею прибула до Польщі. ВIДЕО
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Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Як зазначається, далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.
"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ", - йдеться у повідомленні.
Нагадається також що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.
Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).
"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - додають в "УЗ".