Партія фур залізницею прибула до Польщі. ВIДЕО

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Як зазначається, далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ", - йдеться у повідомленні.

Нагадається також що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.

Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

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"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - додають в "УЗ".