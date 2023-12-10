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Партія фур залізницею прибула до Польщі. ВIДЕО

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Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ", - йдеться у повідомленні.

Нагадається також що "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок.

Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

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"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland", - додають в "УЗ".

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Топ коментарі

  • Юрий 60e2549a
    Це типу, на кожного хитровиєбаного знайдеться хитріший.
  • Super Gut
    Якби у клоунська влада була б патріотами України і мала яйця, то могли б просто "заборонити" ввезення усього польського барахла в Україну на час дії блокування. Ринок України - це мінімум €10 млрд на рік для польських виробників і міжнародних компаній які виробляють у польщі. Тобто тільки за один місяць місяц бикування польських нефашистів, польський бізнес втратив би мільярд євро! От і рахуйте скільки днів було б блокування. Думаю за декілька годин тих блокувальників закатали б асфальт місцеві ділки. Однак в Україні не прийнято захищати власний бізнес ,як це робить польща чи будь-яка інша цивілізованна країна
  • Andry Moon
    Клоуни. Це типу перемога?
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