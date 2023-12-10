Актор Кошарський з "Швидкої" став командиром роти ПТРК 58-ї бригади на війні. ВIДЕО
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Актор комедійного серіалу "Швидка" Назарій Кошарський на час війни покинув кіно та пішов захищати Україну. Нині Назарій, - командир роти протитанкових ракетних комплексів 58-ої окремої мотопіхотної бригади. Воїн ЗСУ виконує найважчі бойові завдання на одних із важких напрямках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повне інтерв'ю із захисником можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Назарій згадує про успіхи його підрозділу на фронті, а також розповідає про те, як склалась доля його колег по кіномайданчику, що пішли захищати країну.