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Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься, - Зеленський взяв участь в інавгурації Мілея. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський узяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав його зі вступом на посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею і всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - написав він.

"Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Аргентини Мілей запропонував Зеленському провести в Латинській Америці саміт щодо України

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Топ коментарі

  • Amber
    Зе не цікавлять подіі в Україні , а саме на фронті ,
    також не цікавить фінансова допомога США і буде це питання вирішене
    в конгресі , чи ні - теж не цікавить 😠
    Тоді чим він займається і для чого , я не розумію 😕
  • oylee
    "Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
  • Валентин Дейнеко d3a5730f
    Там уже і до Колумбії рукою подать.
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