Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься, - Зеленський взяв участь в інавгурації Мілея. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав його зі вступом на посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею і всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - написав він.

"Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Аргентини Мілей запропонував Зеленському провести в Латинській Америці саміт щодо України