Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься, - Зеленський взяв участь в інавгурації Мілея. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський узяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав його зі вступом на посаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею і всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - написав він.
"Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - додав Зеленський.