Дрон-камікадзе виявив серед дерев окупантів та атакував їх. ВIДЕО
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Український оператор FPV-дрона атакував двох російських загарбників, які ховались між деревами на одному із напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Ювелірна робота оператора дрона-камікадзе, що заслуговує на захоплення. Наш пілот елегантно провів FPV між стовбурами дерев і дуже близько познайомив пташку з російським солдатом. Останнє фото особливо вдалось", - додали у дописі до відео.