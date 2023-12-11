Поранений окупант скаржиться на атаку українських бійців: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВIДЕО
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Російський загарбник зафільмував свою евакуацію: окупанта атакували касетними боєприпасами українські захисники. Поранений російський загарбник змушений самостійно шукати медичної допомоги, адже його побратими покинули пораненим на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Я "триста", йду на евакуацію. Шість уламків, у жопі два. Касетою у#бало", - каже окупант.