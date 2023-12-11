Новини Відео • Війна

Поранений окупант скаржиться на атаку українських бійців: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВIДЕО

15 84024
Російський загарбник зафільмував свою евакуацію: окупанта атакували касетними боєприпасами українські захисники. Поранений російський загарбник змушений самостійно шукати медичної допомоги, адже його побратими покинули пораненим на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Я "триста", йду на евакуацію. Шість уламків, у жопі два. Касетою у#бало", - каже окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе виявив серед дерев окупантів та атакував їх. ВIДЕО

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • Tema9
    Алькапоне казав що куля багато чого міняє в голові навіть якщо попала в дупу, а кацапській потворі тільки куля в голові може змінити погляди на життя.
  • MausMike
    Пастрадал центр принятия ришений. 🙃
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини