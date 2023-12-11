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У Мордовії нетверезий окупант, який повернувся з війни загинув під колесами поїзда. ВIДЕО 18+

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У Мордовії російський військовослужбовець загинув під колесами поїзда: загарбник якраз повертався з війни і планував поїхати у Башкирію у відпустку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент загибелі окупанта зняли камери зовнішнього спостереження. На них видно, як чоловік з великим рюкзаком за плечима, хитаючись з боку на бік, йде по перону. Поряд їде поїзд. Якоїсь миті він втрачає рівновагу падає, опиняючись прямо під колесами поїзда. Шансів вижити у нього не було.

У Мордовії нетверезий окупант, який повернувся з війни загинув під колесами поїзда 01

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Топ коментарі

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Так то в мішку унітаз такий тяжкий був шо перетяг його?
  • эманюэль
    Самоліквідувався падла. Респект поїзду.
  • Wild MadDog
    Відпустку та решту часу окупант проведе у кабздона
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