Ворожий ПТРК "несанкціоновано" випускає ракету після влучання з українського дрона. ВIДЕО
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Оператори українських дронів батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили позицію ворожого протитанкового розрахунку поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри філігранне влучання боєприпасу у бліндаж окупантам, які перебували у ньому, вдалося вижити. Безпілотник зафільмував, як загарбники вискакують із палаючого сховку та втікають. Однак сам ПТРК знищити вдалося. Судячи з усього, він був споряджений - після влучання, ракета детонує та вилітає із установки.
"Авдіївський напрям. Знищили ворожий ПТРК, вигнали розрахунок (шкода, що не назавжди). А також мінуснули РЕБ, тепер їм буде зовсім не солодко", - пишуть бійці у коментарі до відеозапису фрагменту своєї бойової роботи.