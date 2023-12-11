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Ворожий ПТРК "несанкціоновано" випускає ракету після влучання з українського дрона. ВIДЕО

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Оператори українських дронів батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили позицію ворожого протитанкового розрахунку поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри філігранне влучання боєприпасу у бліндаж окупантам, які перебували у ньому, вдалося вижити. Безпілотник зафільмував, як загарбники вискакують із палаючого сховку та втікають. Однак сам ПТРК знищити вдалося. Судячи з усього, він був споряджений - після влучання, ракета детонує та вилітає із установки.

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"Авдіївський напрям. Знищили ворожий ПТРК, вигнали розрахунок (шкода, що не назавжди). А також мінуснули РЕБ, тепер їм буде зовсім не солодко", - пишуть бійці у коментарі до відеозапису фрагменту своєї бойової роботи.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    влучність вражає!
  • Койот Восточноукраинский
    Ну ось, знищене. Це ж потрібно на висоту 100+ м затягнути той ПТРК, а потім від комарів відмахуватись.
  • сергей юрко
    Погана новина. Виявляється, що на тому териконі є кацапські ПТРК. Раніше говорили, що террикон не має ніякого сенсу, бо любий солдат (а тим більше - ПТРК) на ньому зразу знищується
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