Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині. ВIДЕО
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Бійці 79-ї ОДШБ за допомогою українського ПТРК "Стугна-П" знищили колону бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.
"Розрахунок протитанкового комплексу "Стугна-П" як у тирі спалює колону російської бронетехніки в районі Мар'їнки Донецької області. Працює 79 окрема десантно-штурмова бригада", - зазначається у коментарі до відео.