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Бійці "затрофеїли" окупанта, який ніс воду на свої позиції: "Нес своим, а принес вашим. Не зря сходил. И войну пропетлял". ВIДЕО

22 02026
Бійці полонили окупанти, який ніс воду на свої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант виглядає так, наче задоволений від ходу подій. Посміхається і зізнається, що у нього "спокойно на душе" та висловлює впевненість у своєму непоганому майбутньому - "войну пропетлял".

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 "Командир мій каже, мовляв, #обну нах#й - війна все спише. Всім так каже. Пацани на нього вже всі злі", - розповідає полонений про порядки в армії РФ.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • alex orly
    А це гадьониш сміється, бо знає що тепер воно не загине!!!! Нашим воїнам Слава!!! Молодці!!!
  • Иван Шумейко 36a85fd3
    Он знает что сможет отсидеться всю войну в укрплену в хороших условиях под присмотром красного креста и амнести интернешнл-не то что наши воины которые попадают в плен к оркам и их там пытают и морят голодом и не пускают международные организации для контроля. кто не в курсе :лагеря пленных в Украине-там условия намного лучше чем в тюрьме
  • Саша Пончик
    Кацапський козел лоторею витягнув де написано життя.
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