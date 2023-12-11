Бійці "затрофеїли" окупанта, який ніс воду на свої позиції: "Нес своим, а принес вашим. Не зря сходил. И войну пропетлял". ВIДЕО
22 02026
Бійці полонили окупанти, який ніс воду на свої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант виглядає так, наче задоволений від ходу подій. Посміхається і зізнається, що у нього "спокойно на душе" та висловлює впевненість у своєму непоганому майбутньому - "войну пропетлял".
"Командир мій каже, мовляв, #обну нах#й - війна все спише. Всім так каже. Пацани на нього вже всі злі", - розповідає полонений про порядки в армії РФ.
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