Дискусія Київського безпекового форуму: Чи продовжить Захід підтримку України. Результати саміту ЄС. ВIДЕО

Київський безпековий форум проводить дискусію про перспективи допомогу Заходу для України, а також результати саміту ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КБФ.

Участь у дискусії візьмуть:



Лоуренс Саммерс, Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках.



Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках.



Посол Майкл МакФол, Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.



Філіп Зеліков, Професор Університету Вірджинії, Радник Державного департаменту США у 2005-07 роках.



Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.



Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Учасники обговорять підтримку України Заходом та чи буде дотримано обіцянок підтримувати Україну "доти, доки треба".

Обговорюватимуться і шанси схвалення рішення про новий обсяг допомоги Києву в Конгресі Сполучених Штатів. А також, які результати для України принесе Саміт Європейського Союзу 14-15 грудня.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.