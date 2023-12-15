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Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Майдані Незалежності відбулося прощання із Андрієм Трачуком, який загинув 9 грудня на Херсонщині.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Провести Андрія в останню путь прийшли рідні, друзі й побратими.

Андрій Трачук був активним учасником Революції Гідності. Він захищав Україну від російської агресії і загинув в Херсонській області 9 грудня.

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Воїн спочине на своїй рідній Хмельниччині.

Автор фото та відео - Олег Богачук

Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 01
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 02
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 03
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 04
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 05
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 06
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 07
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 08
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 09
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 10
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 11
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 12
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 13
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 14
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 15
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 16
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 17
Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві 18

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