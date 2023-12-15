Із захисником України Андрієм Трачуком попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На Майдані Незалежності відбулося прощання із Андрієм Трачуком, який загинув 9 грудня на Херсонщині.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Провести Андрія в останню путь прийшли рідні, друзі й побратими.
Андрій Трачук був активним учасником Революції Гідності. Він захищав Україну від російської агресії і загинув в Херсонській області 9 грудня.
Воїн спочине на своїй рідній Хмельниччині.
Автор фото та відео - Олег Богачук