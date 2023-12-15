Рашисти з артилерії вдарили по Херсону: Внаслідок влучання у житловий будинок постраждали дві жінки. ВIДЕО
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Російські загарбники завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона, влучивши у житловий будинок.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки, які на момент удару перебували у власних оселях.
"У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка, 63 років, отримала перелом передпліччя та забій щелепи", - йдеться в повідомленні.
Стан потерпілих оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу.