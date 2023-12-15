Робимо все, щоб наступного року бути впевненими в оборонній, фінансовій та політичній підтримці України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 660 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз – у Львівській політехніці. Провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Разом з урядовцями – були і Прем’єр-міністр, міністри. Голова Верховної Ради. Голова Офісу. Багато питань – різні аспекти взаємодії центральної влади з громадами. Дуже важливо, щоб уряд був у постійній комунікації з місцевим самоврядуванням і щоб керівники у громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе вся наша країна, наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні та допомозі людям. Дбати про наших воїнів, дбати про всіх наших людей – це обов’язково на всіх рівнях влади. І у владі на місцях також.

Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право. Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень. Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими – впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці", - розповів Зеленський.

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