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У російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА. ВIДЕО

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Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що в небі над Курськом ППО начебто збила 4 безпілотники.

Про це губернатор Курської області Роман Старовойт та російське Міноборони написали у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Старовойт пише, що в небі над містом нібито працює ППО, закликає росіян зберігати спокій.

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Міноборони РФ повідомило, що нібито о 18:40 "черговими засобами ППО над територією Курської області знищено ще чотири безпілотні літальні апарати".

Топ коментарі

  • Amber
    Летять із Украіни дрони по московії - погано ,
    не летять наші дрони по кацапстану - теж погано 😕
    Ботам дуже важко догодити!!
  • Igor Grytselyak
    Нажаль жодний безпілотник не постукав у вікно приміщення,де ***** проводив шоу під назвою "абщєніє с народам".
  • Lex Lexton
    Курська Народна Республіка, **** нє ясно.
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