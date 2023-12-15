У російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА. ВIДЕО
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Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що в небі над Курськом ППО начебто збила 4 безпілотники.
Про це губернатор Курської області Роман Старовойт та російське Міноборони написали у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Старовойт пише, що в небі над містом нібито працює ППО, закликає росіян зберігати спокій.
Міноборони РФ повідомило, що нібито о 18:40 "черговими засобами ППО над територією Курської області знищено ще чотири безпілотні літальні апарати".
У російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про 4 збитих БпЛА pic.twitter.com/M3oYL8z7u1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2023