Медики ЦСО "А" СБУ рятують життя українським захисникам у найгарячіших точках війни, - Малюк. ВIДЕО

У Центрі спеціальних операцій "А" Служби безпеки України працює унікальний підрозділ бойових медиків, які врятували життя сотням українських захисників на лінії фронту. За майже два роки повномасштабного вторгнення вони провели велику кількість оперативних втручань під обстрілами у найгарячіших точках війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України в тeлeграмі.

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Про роботу цих лікарів йдеться у фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає" із документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги". "Це справжні спецпризначенці. Вони виконують свої завдання у безпосередній близькості до лінії зіткнення. За 10-15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів. Це — лікарі від Бога", — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, військовослужбовці ЦСО "А" СБУ воюють з 2014 року, але після повномасштабного вторгнення виникла необхідність посилення медичного напряму. Цей підрозділ ЦСО "А" СБУ створили за зразком медичних корпусів найкращих армій світу – США, Франції, Німеччини. "Зараз ми маємо значно більше практичного досвіду на полі бою. І, по суті, вони вчаться у нас", — наголосив Голова СБУ.

Василь Малюк зазначив, що бойові медики рятують не тільки співробітників ЦСО "А", але й усіх військовослужбовців Сил оборони, які потребують невідкладної медичної допомоги. Свої операційні медики-спецпризначенці можуть оперативно розгорнути практично у будь-якому місці недалеко від лінії зіткнення. Це дає можливість врятувати більше життів. Адже чим далі потрібно транспортувати важкопораненого з поля бою, тим менше у нього шансів вижити. У фільмі розказані історії бійців, які мали майже нульові шанси на виживання. Одна з них — про стрільця-зенітника ЗСУ, в авто якого ворог поцілив із протитанкової ракети, інша — про бійця, якому після поранення вчасно провели надскладну операцію на серці неподалік лінії фронту.

Інформація про бойових медиків ЦСО "А" СБУ – засекречена. Світова практика показує, що імена цих лікарів, їхнє пересування, професійні деталі мають бути у таємниці. Бо цінність життя кожного з них помножена на сотні врятованих ними життів.

Нагадаємо, у першому фільмі циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" розкриваються деталі підготовки операцій Служби безпеки зі знищення Кримського мосту. У другому – як снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року. У третьому — про знищення тилового пункту управління росіян на Поліссі у березні 2022 року.

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