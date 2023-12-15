Медики ЦСО "А" СБУ рятують життя українським захисникам у найгарячіших точках війни, - Малюк. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України в тeлeграмі.
Про роботу цих лікарів йдеться у фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає" із документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги". "Це справжні спецпризначенці. Вони виконують свої завдання у безпосередній близькості до лінії зіткнення. За 10-15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів. Це — лікарі від Бога", — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.
За його словами, військовослужбовці ЦСО "А" СБУ воюють з 2014 року, але після повномасштабного вторгнення виникла необхідність посилення медичного напряму. Цей підрозділ ЦСО "А" СБУ створили за зразком медичних корпусів найкращих армій світу – США, Франції, Німеччини. "Зараз ми маємо значно більше практичного досвіду на полі бою. І, по суті, вони вчаться у нас", — наголосив Голова СБУ.
Василь Малюк зазначив, що бойові медики рятують не тільки співробітників ЦСО "А", але й усіх військовослужбовців Сил оборони, які потребують невідкладної медичної допомоги. Свої операційні медики-спецпризначенці можуть оперативно розгорнути практично у будь-якому місці недалеко від лінії зіткнення. Це дає можливість врятувати більше життів. Адже чим далі потрібно транспортувати важкопораненого з поля бою, тим менше у нього шансів вижити. У фільмі розказані історії бійців, які мали майже нульові шанси на виживання. Одна з них — про стрільця-зенітника ЗСУ, в авто якого ворог поцілив із протитанкової ракети, інша — про бійця, якому після поранення вчасно провели надскладну операцію на серці неподалік лінії фронту.
Інформація про бойових медиків ЦСО "А" СБУ – засекречена. Світова практика показує, що імена цих лікарів, їхнє пересування, професійні деталі мають бути у таємниці. Бо цінність життя кожного з них помножена на сотні врятованих ними життів.
Нагадаємо, у першому фільмі циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" розкриваються деталі підготовки операцій Служби безпеки зі знищення Кримського мосту. У другому – як снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ воювали за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні 2023 року. У третьому — про знищення тилового пункту управління росіян на Поліссі у березні 2022 року.