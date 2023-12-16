Візити до київських ресторанів із роздачею повісток пов’язані з "контрдиверсійними безпековими заходами", - СБУ. ВIДЕО

В Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, що був розісланий ЗМІ.

"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності.

Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку", - зазначається у документі.

Останніми днями в соцмережах з'явилися дописи свідків візитів спецслужби та міграційників до ресторанів столиці.

Зокрема з’явилося відео з ресторану "Веранда", на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами.

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