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Візити до київських ресторанів із роздачею повісток пов’язані з "контрдиверсійними безпековими заходами", - СБУ. ВIДЕО

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В Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, що був розісланий ЗМІ.

"В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності.

Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку", - зазначається у документі.

Останніми днями в соцмережах з'явилися дописи свідків візитів спецслужби та міграційників до ресторанів столиці.

Зокрема з’явилося відео з ресторану "Веранда", на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами.

Також читайте: Закарпатський ТЦК про повістки у спортзалах: Ті чоловіки не є привілейованими

Топ коментарі

  • Olena Teslenko
    Нарешті! Бо ціх ресторано - готельних бугаїв вже давно треба мобізувати! Десь згодяться!
  • Василь d5bbff27
    Перехід на "військові рейки" повинен бути по всіх напрямках,в т.ч. і по переаірці документів у молодих здорових відвідувачів закладів ресторанів,кафе,спортзалах Фронту потрібні молоді і здорові,а не 50 літні гіпертоніки
  • Герхард
    Які права людей?
    Яка приватна власність?
    Які закони?

    То ті, кого силоміць забрили у солдати, будуть воювати за беззаконня, відсутність прав та приватної власності?
    Це точно не совок чи Росія?
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