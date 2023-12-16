Яценюк про вилучення російських активів: Йдеться не лише про компенсацію заподіяної Україні шкоди. Це шлях до встановлення справедливості

Путін повинен отримати чіткий сигнал, що в нього немає навіть найменшого шансу виграти в цій війні.

На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ, інформує Цензор.НЕТ.

"І найкраще - не просто говорити про це, а ухвалювати необхідні для України рішення. Це те, що необхідно для фінансової допомоги України, а також надання летальної зброї і боєприпасів для українського війська", - наголосив він.

Водночас, як підкреслив Яценюк, Путін веде війну на виснаження: "Путін хоче нас перечекати, виснажити і перехитрити вільний світ. Він вірить, що може переважити".

Голова КБФ наголосив на необхідності конфіскувати російські активи: "Йдеться не лише про компенсацію шкоди, яку завдала Україні Росія. Це шлях до встановлення справедливості. Як притягнути Росію до відповідальності".

Окрім того, необхідно врегулювати механізм санкцій: "Режим Путіна легко обходить санкції, і це дуже поганий знак. Ми маємо переконати усіх, що режим санкцій має бути ефективним".

"Сподіваюся, що в 2024-му найважливіші рішення мають бути ухвалені у Вашингтоні - на саміті НАТО. Україна повинна отримати запрошення до вступу в Альянс і могти захищати країну за 5-ю статтею Вашингтонського договору", - наголосив він.

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Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", провів онлайн-дискусію "Чи продовжить Захід підтримувати Україну?". У ній взяли участь, зокрема, Лоуренс Саммерс, Президент-емерит і професор економіки Гарвардського університету, міністр фінансів США у 1999-2001 роках; Андріус Кубіліус, член Ради Безпеки КБФ, депутат Європарламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках; посол Майкл МакФол, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету; Філіп Зеліков, професор Університету Вірджинії, радник Державного департаменту США у 2005-07 роках.