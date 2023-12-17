Бійці 26 стрілецького батальйону 5 днів вели безперервний бій під Авдіївкою. Людей треба змінювати, - Бутусов. ВIДЕО

Українських воїнів, які наразі перебувають у гарячих точках, треба замінювати, щоб дати їм можливість перепочити та відновити боєздатність.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Я вважаю, що Ставка верховного головнокомандувача, Генеральний штаб мають трошки провести якість дослідження витривалості організму людини. Провести, наприклад, засідання Ставки десь у лісі упродовж 3 днів, в польових умовах, як солдати на фронті. Один раз. Я вважаю, верховний головнокомандувач посидить зі своїми радниками, міністрами... один раз у виритих землянках, бліндажах і просто зрозуміє, що таке 3 дні на холоді. Це дуже важко, жити там, воювати. У людей знижується працездатність, боєздатність, увага. Треба людей замінювати", - акцентує увагу журналіст.

Особливо він звертає увагу на ситуацію під Авдіївкою на Донеччині.

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"Під Авдіївкою що відбувається? Бійці 26 стрілецького батальйону - 5 днів безперервного бою. І вони втрачають позицію. Звичайно, як людина може 5 днів на вулиці, під відкритим небом прожити на нульовій температурі, під постійними обстрілами. Людина не спить. Прилітає вночі, людина не спить одну добу, другу. Потім їй вже все одно", - додає Бутусов.