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Бійці 26 стрілецького батальйону 5 днів вели безперервний бій під Авдіївкою. Людей треба змінювати, - Бутусов. ВIДЕО

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Українських воїнів, які наразі перебувають у гарячих точках, треба замінювати, щоб дати їм можливість перепочити та відновити боєздатність.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я вважаю, що Ставка верховного головнокомандувача, Генеральний штаб мають трошки провести якість дослідження витривалості організму людини. Провести, наприклад, засідання Ставки десь у лісі упродовж 3 днів, в польових умовах, як солдати на фронті. Один раз. Я вважаю, верховний головнокомандувач посидить зі своїми радниками, міністрами... один раз у виритих землянках, бліндажах і просто зрозуміє, що таке 3 дні на холоді. Це дуже важко, жити там, воювати. У людей знижується працездатність, боєздатність, увага. Треба людей замінювати", - акцентує увагу журналіст.

Особливо він звертає увагу на ситуацію під Авдіївкою на Донеччині.

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"Під Авдіївкою що відбувається? Бійці 26 стрілецького батальйону - 5 днів безперервного бою. І вони втрачають позицію. Звичайно, як людина може 5 днів на вулиці, під відкритим небом прожити на нульовій температурі, під постійними обстрілами. Людина не спить. Прилітає вночі, людина не спить одну добу, другу. Потім їй вже все одно", - додає Бутусов.

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    На кордонах з НАТО зосереджено чималу кількість відмінно екіпірованих, озброєних та навчених військових з чималою кількістю дронів, якими можна в будь-який час замінити втомлених бійців. Є також немало військових, які "мужньо" охороняють блок-пости та порожні військові частини в тилу навіть після навчання за кордоном - їх теж можна задіяти. І це ще далеко не весь перелік силовиків, яких вперто не помічають.
  • ігор тарчук
    Юра потрібно змінювати.
    Мій батько може піти йому 73 із суглобон на нозі погано, але ДШК втримає, мій син теж може піти-нащо йому та школа той 10клас, дружина теж може -фармацефт, я можу в окоп піти-ненадовго з купою болячок... доньку не пущу, їй ще 13.
    То як-в ТЦК можне збиратись, щоб пацикі лисобородпті спокійно нухали і курили канабіс в номерах за 23 000 на Буковелі.
  • Володимир Мик
    Чого ж?
    Бутусов офіційно в цьому ефірі заявив, що за можливу здачу Авдіївки ворогу відповідальність будут нести -
    1. Зеленський, як верховний головнокомандувач
    2. Умеров, як міністр оборони
    3. Залужний, як головнокомандувач ЗСУ
    4. Тарнавський, як командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ ''Таврія''
    5. Москальов, як командир оперативно -тактичного угруповання військ на сході України.
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