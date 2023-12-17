Як 58-ма бригада розгромила штурмовий загін 37-ї бригади ЗС РФ. ВIДЕО

У новому відео на ютуб-каналі "Бутусов Плюс" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов проаналізував кадри героїчного бою українських воїнів, коли бійці 58-ої мотопіхотної бригади ЗСУ розгромили штурмовий загін 37-ої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про видатний з точки зору тактики та організації бій, розповіді його безпосередніх учасників, а також несподівані знахідки на місці бойового зіткнення - за посиланням.

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