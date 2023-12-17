Дрони треба зараз в Авдіївці, щоб потім не довелось терміново купляти їх для Києва, - Бутусов закликав мерів великих міст виділити кошти на ЗСУ. ВIДЕО
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Українські бригади, які обороняють наразі Авдіївку Донецької області, терміново потребують великої кількості дронів.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Хочу звернутися до мера Києва Віталія Кличка та мерів всіх українських міст: на бруківку гроші є, а на дрони в Авдіївку немає. Я хочу вам сказати, якщо негайно усі мери великих міст, Києва, Дніпра, Львова не виділять додатково кошти на дрони для Авдіївки, якщо кількасот дронів зараз не поступить до Авдіївки в 110 механізовану бригаду, в 47 механізовану бригаду, 53 механізовану бригаду - то Авдіївка може і на ваших вулицях початися. Дрони треба зараз в Авдіївці, щоб потім їх не треба було в Києві, купляти терміново, прохати когось", - зазначив журналіст.
Бутусов також акцентував увагу, що місто Дніпро нещодавно передало 10 дронів у 110 механізовану бригаду.