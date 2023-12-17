Ситуація в Авдіївці не є катастрофічною, район просування ворога невеликий, він весь прострілюється, - Бутусов. ВIДЕО
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ворог просувається дуже повільно, район просування дуже невеликий, він весь прострілюється. Ми проглядаємо всі ділянки прориву, ми завдаємо ворогу ефективного ураження. Втрати росіян на цих ділянках в рази, в багато разів більші, ніж наші втрати. Але ми не можемо зупинити цей повзучий наступ. А чому? У ворога є планування цих дій, вони глибоко ешелонують свої сили і проводять на визначених напрямках ешелоновані атаки", - зауважує журналіст.
Він також підкреслює, що у військ РФ накопичені резерви і хвилями наступу вони "прогризають наступну посадку".
"Як з цим боротися?", - порушує питання Бутусов.
"По перше, треба покращити польові укріплення. По друге, якщо ми навіть вступаємо в зустрічний бій, треба планувати застосування людей. Ну не повинно так бути, що у нас постійно атака героїчна йде з вечора на ранок. Люди мають завчасно виставлятися на вузький фронт, який вони можуть тримати, проводячи ротації. Не один день, не два, а 4-5-6 днів. Для цього людині треба, у таку холодну погоду людина не може виконувати завдання більше двох днів. Тоді потрібен відпочинок. Це фізичні особливості організму", - додає Бутусов.