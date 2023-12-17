Ситуація в Авдіївці не є катастрофічною, район просування ворога невеликий, він весь прострілюється, - Бутусов. ВIДЕО

Ситуація в Авдіївці Донецької області наразі не виглядає катастрофічною, вона критична, але це не катастрофа.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Ворог просувається дуже повільно, район просування дуже невеликий, він весь прострілюється. Ми проглядаємо всі ділянки прориву, ми завдаємо ворогу ефективного ураження. Втрати росіян на цих ділянках в рази, в багато разів більші, ніж наші втрати. Але ми не можемо зупинити цей повзучий наступ. А чому? У ворога є планування цих дій, вони глибоко ешелонують свої сили і проводять на визначених напрямках ешелоновані атаки", - зауважує журналіст.

Він також підкреслює, що у військ РФ накопичені резерви і хвилями наступу вони "прогризають наступну посадку".

"Як з цим боротися?", - порушує питання Бутусов.

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"По перше, треба покращити польові укріплення. По друге, якщо ми навіть вступаємо в зустрічний бій, треба планувати застосування людей. Ну не повинно так бути, що у нас постійно атака героїчна йде з вечора на ранок. Люди мають завчасно виставлятися на вузький фронт, який вони можуть тримати, проводячи ротації. Не один день, не два, а 4-5-6 днів. Для цього людині треба, у таку холодну погоду людина не може виконувати завдання більше двох днів. Тоді потрібен відпочинок. Це фізичні особливості організму", - додає Бутусов.