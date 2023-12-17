У Росії заявили про масову атаку дронів: БПЛА вдарили по військовому аеродрому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські безпілотники у ніч на 17 грудня атакували російський військовий аеродром у Ростовській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцева влада скаржиться на 35 дронів, які зафіксували в РФ. Губернатор регіону повідомив, що велику частину безпілотників знищено, жертв немає.

У Міністерстві оборони Росії проінформували про збиття 33 дронів над Липецькою, Ростовською і Волгоградською областю. Безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром в Морозовську Ростовської області. Про це написала ASTRA.

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Пізніше у соцмережах з’явилися фото уламків безпілотників, які атакували військовий аеродром Морозовськ у Росії.

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