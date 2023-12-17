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У Росії заявили про масову атаку дронів: БПЛА вдарили по військовому аеродрому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Українські безпілотники у ніч на 17 грудня атакували російський військовий аеродром у Ростовській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцева влада скаржиться на 35 дронів, які зафіксували в РФ. Губернатор регіону повідомив, що велику частину безпілотників знищено, жертв немає.

У Міністерстві оборони Росії проінформували про збиття 33 дронів над Липецькою, Ростовською і Волгоградською областю. Безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром в Морозовську Ростовської області. Про це написала ASTRA.

Пізніше у соцмережах з’явилися фото уламків безпілотників, які атакували військовий аеродром Морозовськ у Росії.

У Росії заявили про масову атаку дронів: БПЛА вдарили по військовому аеродрому 01

У Росії заявили про масову атаку дронів: БПЛА вдарили по військовому аеродрому 02

У Росії заявили про масову атаку дронів: БПЛА вдарили по військовому аеродрому 03

У Росії заявили про масову атаку дронів: БПЛА вдарили по військовому аеродрому 04

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Garry Dron
    Кацапів послухати так вони взагалі друга армія світу і втрат від атаки дронів в них ніяких.
    Смердючи брехуни від народження - це головна мета життя любого кацапа.
  • Volodymyr Serdiuk
    " а виснажити його не реально"- реально , якщо гроші виділяти на дрони , а не на "тихий вєчєр" лєнки квартальної .
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