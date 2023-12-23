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Бійці 10-ї бригади розбили ворожу штурмову колону і взяли полонених поблизу Спірного. ВIДЕО

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Бійці 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади відбили ворожий наступ поблизу Спірного, північніше Соледару. Штурм для росіян закінчився полоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі БМП під’їхали майже впритул до позицій Сил оборони та висадили десант. Але злагоджені дії підрозділу дозволили втримати позиції поблизу Спірного. Воїни 8-го батальйону дали відсіч окупантам.

Спочатку знешкодили техніку, а потім взялися за десант. Окупанти намагалися штурмувати окопи, а в результаті їм навіть не вдалося втекти. Вони здалися в полон, щоб зберегти собі життя.

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Топ коментарі

  • Ol Ol 489f6131
    Падлюки приїхали вибачитись?
  • barrakud2 12499ce3
    Непоганий український. Думаю це "наші" чмобики з донбабве
  • Hanka Panyanka
    ти диви які гадюки... десант вони висадили...
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