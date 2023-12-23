Ми довели наскільки посилився наш повітряний щит, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 23 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У своєму відеозверненні Зеленський зазначив: "На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року".

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Є нові санкційні рішення України: я підписав відповідні укази, вони вже опубліковані. Це загалом більш ніж 130 юридичних осіб і понад 20 фізичних осіб. Тих, хто працює на російську агресію, тих, хто допомагає їй, тих, хто став на підлий шлях колаборації з державою-терористом. Усі вони відповідатимуть за свої дії. Ми захистимо Україну. Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!".