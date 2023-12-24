Розвідник із 3-ої штурмової бригади про мобілізацію, мовне питання та про важкі бої: "У Бахмуті за кілька днів у нас просто стиралася піхота". ВIДЕО

Розвідник з 1-го батальйону Третьої штурмової бригади з позивним Оладушек в інтерв’ю каналу Бутусов Плюс розповів про виснаження війська та потребу нових людей в армії. Боєць розказав про важкі бої під Бахмутом та про те, як ледь не загинув.