Новини Відео • Війна

Розвідник із 3-ої штурмової бригади про мобілізацію, мовне питання та про важкі бої: "У Бахмуті за кілька днів у нас просто стиралася піхота". ВIДЕО

32 688197
Розвідник з 1-го батальйону Третьої штурмової бригади з позивним Оладушек в інтерв’ю каналу Бутусов Плюс розповів про виснаження війська та потребу нових людей в армії. Боєць розказав про важкі бої під Бахмутом та про те, як ледь не загинув.

Чому в населення такий рівень мотивації захищати свою країну? Чи дійсно в російській армії самі "зеки". Як святкуватимуть перемогу, якщо Україна втратила так багато своїх людей на війні? Про це та інше дивіться в інтерв’ю з "Оладушком" на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Український воїн б’ється проти 6 російських окупантів. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Ivanna Myroslavska
    Якщо стоїть питання мотивації для мобілізації, то пробачайте (може плюватися), але аргументи на кшталт того "що у нас під Бахмутом за кілька днів стиралася піхота, тому треба свіжі сили" не пройдуть, тому що абсолютно нікого не порадує, шо його мобілізують, щоб "стерти за кілька днів", тому і будуть "відлинювати" хто як може, щоб не бути "стертим". Мотивація потрібна інша, і слова потрібні інші.
  • Андрій Саган
    "я вже більше боюсь тцкашників ніж кацапів" --- тому що ти на фронт йти не хочеш,і це логічно що ти боїшся що тебе туди заберуть.

    "а мета тцкашника це геноцид цивільного населення" --- ага, а кацапів котрі прийшли знищити тебе і твою сімю,згвалтувати твою дружину і дітей ні, вони прийшли побухати,поспівати і поригати... Я так бачу у тебе уже білочка в голові появилася від небажання йти на фронт
  • Roman Tok
    За одне таке слово, що підрозділи стерлися, вже розжаловувати треба, це шо люди для них стирачка якась, таким офіцерам скільки не дай вони все зтруть
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини