FPV-дрон "Дикі Шершні" влучно закидує фугасний снаряд у бліндаж з окупантами. ВIДЕО

Бійці ударного підрозділу "Булава" з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького влучно закинули фугасний снаряд у бліндаж окупантам з дрона "Дикі Шершні".