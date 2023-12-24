FPV-дрон "Дикі Шершні" влучно закидує фугасний снаряд у бліндаж з окупантами. ВIДЕО
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Бійці ударного підрозділу "Булава" з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького влучно закинули фугасний снаряд у бліндаж окупантам з дрона "Дикі Шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наші воїни ліквідували трьох окупантів.
Виготовлення цього потужного дрона стало можливим завдяки вашим донатам. Підтримуйте і надалі виробництво FPV-дронів.
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