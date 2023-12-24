Окупант зафільмував дві вантажівки, які догорають після атаки дронів: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВIДЕО
19 39936
Російський військовослужбовець з кабіни автомобіля зафільмував дві вантажівки, які догорають на дорозі після успішної атаки українських дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Вот смотрите - только что уе#ало! Вон дрон въ#бал! Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя. Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричить окупант водію.