Окупант зафільмував дві вантажівки, які догорають після атаки дронів: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВIДЕО

Російський військовослужбовець з кабіни автомобіля зафільмував дві вантажівки, які догорають на дорозі після успішної атаки українських дронів-камікадзе.