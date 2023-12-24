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Окупант зафільмував дві вантажівки, які догорають після атаки дронів: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВIДЕО

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Російський військовослужбовець з кабіни автомобіля зафільмував дві вантажівки, які догорають на дорозі після успішної атаки українських дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Вот смотрите - только что уе#ало! Вон дрон въ#бал! Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя. Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричить окупант водію.

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Це убивці з московії, На Берлін, за нємкамі поїхали !!
    Меркель із шрьодером їм адреси дали, от воно і догоряє, на узбіччі…
    Слава Захисникам України та їх Сім'ям
  • Яр Холодний
    "Мечты, мечты.... Как сладки ваши грёзы.... " Надіюся - йому скоро "женилку" відірве! Бажано - без голови.... Щоб жив і мучився від того, що не здатен таких, як він, "вилупків", наробить!
  • Дмитро Хлопченко 75ecbe50
    Такий наївно-оптимістичний кацап.
    Хер тобі а не дітей робити, хіба стєпана/вадителя полюбиш, але від цього дітей не буває.
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