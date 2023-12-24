Зеленський привітав українців з Різдвом: Зрештою темрява програє. Зло програє. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання Зеленського у телеграмі.
"Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.
І зрештою темрява програє. Зло програє.
Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва.
За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну.
Христос рождається! Славімо його!" - написав президент.