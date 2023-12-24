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Зеленський привітав українців з Різдвом: Зрештою темрява програє. Зло програє. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання Зеленського у телеграмі.

"Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.

І зрештою темрява програє. Зло програє.

Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва.

За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну.

Христос рождається! Славімо його!" - написав президент.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    ЗЄльц - кінчай голосити заголовками плакатів (ну тіпа велике будівництво) - СТВОРЮЙ УРЯД ЄДНОСТІ , ЗНИЩУЙ МАФІОЗНИЙ УРЯД ЄРМАКА!
    вибачаюся за шрифт!
  • cavingos cavingos
    Будет хоть один день без его не бритой рожи и гнусавого голоса??? Этот недоквнщик подкумарил
  • Ksenia VB
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