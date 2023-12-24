Росіяни зафільмували результати знищення 7 одиниць техніки окупантів поблизу Олександрівки на Донеччині. ВIДЕО

Росіяни зняли результати роботи українських воїнів по колоні техніки окупантів поблизу населеного пункту Олександрівка Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, два відео були опубліковані на каналі Бутусов плюс.

Зазначається, що "на цих відомих кадрах – знищення колони російської бронетехніки біля населеного пункту Олександрівка Донецької області силами батальйону К2 54-ї механізованої бригади. Від колони з 12 одиниць техніки 7 було знищено, втім, як і більшість ворожої піхоти, що знаходиться на цій ділянці".

На другому відео військовослужбовець ЗС РФ вже цієї осені знімає ту саму бронетехніку, яка так і залишилася гнити на узбіччі дороги.

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